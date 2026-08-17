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Змусити Ізраїль до плану: ХАМАС звернувся до Ради миру Трампа через Газу

03:06 17.08.2026 Пн
2 хв
Що сказано у заяві ХАМАС?
aimg Едуард Ткач
Змусити Ізраїль до плану: ХАМАС звернувся до Ради миру Трампа через Газу Фото: ХАМАС вимагає публічного зізнання від прем'єра Ізраїлю (Getty Images)
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Угруповання ХАМАС заявило, що звернулося до "Ради миру" Трампа з проханням "примусити" Ізраїль прийняти мирний план щодо Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Звернення було зроблено після того, як лідер угрупування зустрівся зі спецпредставником Трампа Джаредом Кушнером у Єгипті.

"(Закликаємо - ред.) змусити окупаційну владу виконати всі свої зобов'язання в рамках першого етапу, покласти край усім порушенням, припинити вбивства та вторгнення, а також схвалити "дорожню карту" для другого етапу плану припинення вогню, розробленого за посередництва США", - йдеться у заяві угруповання.

Крім цього, джерела видання кажуть, що представники ХАМАС сказали Кушнеру, що почнуть реалізацію плану роззброєння лише в тому випадку, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно підтвердив свою прихильність до умов цього плану.

Тим часом The Times of Israel пише, що Нетаньяху публічно виступив проти цієї пропозиції і навряд чи змінить свою позицію напередодні виборів до Кнесету 27 жовтня.

"Рада миру" у свою чергу сподівається, що вмовити Нетаньяху тихо відновити припинення ударів ЦАХАЛ по Газі буде достатньо, щоб ХАМАС почав здавати свою зброю.

Проте арабський дипломат каже, що терористичне угрупування навряд чи піде на це без публічної заяви ізраїльського прем'єра щодо підтримки мирного плану щодо Гази.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що Рада світу досягла угоди з ХАМАС про роззброєння угруповання, а також передачі контролю над цивільною сферою та сферою безпеки в Секторі Газа новому палестинському уряду.

Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився від мирної ініціативи, заявивши, що виведення ізраїльських військ із Сектору Газа буде лише за реального, а не формального припинення існування ХАМАС.

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