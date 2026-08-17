Принудить Израиль к плану: ХАМАС обратился к Совету мира Трампа из-за Газы

Группировка ХАМАС заявила, что обратилась к "Совету мира" Трампа с просьбой "принудить" Израиль принять мирный план по Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Обращение было сделано после того, как лидер группировки встретился со спецпредставителем Трампа Джаредом Кушнером в Египте.

"(Призываем - ред.) заставить оккупационные власти выполнить все свои обязательства в рамках первого этапа, положить конец всем нарушениям, прекратить убийства и вторжения, а также одобрить "дорожную карту" для второго этапа плана прекращения огня, разработанного при посредничестве США", - говорится в заявлении группировки.

Помимо этого, источники издания говорят, что представители ХАМАС сказали Кушнеру, что начнут реализацию плана разоружения лишь в том случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично подтвердил свою приверженность условиям этого плана.

Тем временем The Times of Israel пишет, что Нетаньяху публично выступил против этого предложения и вряд ли изменит свою позицию накануне выборов в Кнессет 27 октября.

"Совет мира" в свою очередь надеется, что уговорить Нетаньяху тихо восстановить прекращение ударов ЦАХАЛ по Газе будет достаточно, чтобы ХАМАС начал сдавать свое оружие.

Однако арабский дипломат говорит, что террористическая группировка вряд ли пойдет на это без публичного заявления израильского премьера по поддержке мирного плана по Газе.