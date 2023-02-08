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Змусить зло піти з України. Зеленський хоче створення "коаліції далекобійних ракет"

Фото: президент України Володимир Зеленський (скріншот: youtube.com/watch?v=KHyLhGDfTeg)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Зеленський впевнений, що "коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити" і закликав світ в цілому, і Британію зокрема, надати Україні бойові машини в рамках "коаліції літаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Британії на телеканалі "Суспільне. Новини".

Він наголосив, виступаючи у Вестмінстер-холі, що далекобійна зброя зможе знищити укриття ворога в глибині окупованих територій, а ракети великої дальності змусять російського агресора повністю піти з української території.

"Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню "Челленджерами" - вашими основними бойовими танками. І це - "танкова коаліція", яка вже діє. "Коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх. Вона дозволить нам примусити зло повністю відійти з нашої країни", - підкреслив він.

За словами президента України, зараз зло все ще залишається навколо, і битва триває.

"Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу. Який знає, як бути ефективним у захисті. Це буде нова реальність вільного світу!" - заявив Зеленський.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки, оскільки вони необхідні для перемоги над російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив: "Перемога України над російською агресією змінить світ, оскільки це буде перемогою над самою ідеєю війни".

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