Заставит зло уйти из Украины. Зеленский хочет создания "коалиции дальнобойных ракет"

Президент Зеленский уверен, что "коалиция ракет большой дальности заставит зло отступить" и призвал мир в целом, и Британию в частности, предоставить Украине боевые машины в рамках "коалиции самолетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Британии на телеканале "Суспільне. Новини".
Он отметил, выступая в Вестминстер-холле, что дальнобойное оружие сможет уничтожить укрытие врага в глубине оккупированных территорий, а ракеты большой дальности заставят российского агрессора полностью уйти с украинской территории.
"Украинские солдаты тренируются в Британии, в частности управлению "Челленджерами" - вашими основными боевыми танками. И это - уже действующая "танковая коалиция". "Коалиция ракет большой дальности" является последней из всех. Она позволит нам заставить зло полностью уйти из нашей страны", - подчеркнул он.
По словам президента Украины, сейчас зло все еще остается вокруг, и битва продолжается.
"Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно защищает свободу. И этим прокладывает путь к новой истории. Истории мира, умеющего быстро прийти на помощь. Знающий, как быть эффективным в защите. Это будет новая реальность свободного мира!" - заявил Зеленский.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Победа Украины над российской агрессией поменяет мир, поскольку это будет победой над самой идеей войны".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.