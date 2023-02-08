Агресор програє, а світ чекає перемога над самою ідеєю війни, - Зеленський
Перемога України над російською агресією змінить світ, оскільки це буде перемогою над самою ідеєю війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час промови перед парламентом Британії.
Під час промови президент заявив, що Україну та Британію очікує найважливіша перемога в житті - перемога над самою ідеєю війни.
"Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребує. Сполучене Королівство йде разом з нами до найбільш, я думаю, найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни", - заявив Зеленський.
Президент додав, що після перемоги України, будь-який агресор знатиме, що його очікуватиме в майбутньому, якщо він нападе на міжнародний порядок.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Британії, аби зустрітись з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.
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