Агресор програє, а світ чекає перемога над самою ідеєю війни, - Зеленський

Перемога України над російською агресією змінить світ, оскільки це буде перемогою над самою ідеєю війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час промови перед парламентом Британії.

Під час промови президент заявив, що Україну та Британію очікує найважливіша перемога в житті - перемога над самою ідеєю війни.

"Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребує. Сполучене Королівство йде разом з нами до найбільш, я думаю, найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни", - заявив Зеленський.

Президент додав, що після перемоги України, будь-який агресор знатиме, що його очікуватиме в майбутньому, якщо він нападе на міжнародний порядок.