Змушують показати сумку в магазині? Адвокат пояснив, чому це незаконно

За словами правника, якщо охоронець наполягає або застосовує фізичну силу, слід фіксувати дії на камеру, викликати поліцію та за можливості залучити свідків. Також він зазначає, що, залишаючи речі у камері схову, покупець не укладає офіційний договір зберігання, тому супермаркет не несе відповідальності за втрату чи крадіжку речей.

"Таким чином, статті 950, 951 Цивільного кодексу України, які регламентують відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі, а також відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві, в даному випадку не підлягатимуть застосуванню", - зазначає адвокат.

Чи можуть охоронці оглядати речі

Буліменко підкреслює, що охорона не має права здійснювати особистий огляд або огляд речей покупця, навіть якщо спрацювала сигналізація. Вони можуть лише запропонувати перевірити записи з камер відеоспостереження.

"У випадку, якщо при виході з магазину спрацювала антикрадіжна система і охоронець вимагає пред’явити для огляду особисті речі та фіскальний чек, йому слід ввічливо порадити скористатися можливістю перегляду відео з камер відеоспостереження магазину, а також нагадати про те, що законодавство не наділяє його повноваженнями проводити особистий огляд і огляд речей, а також поверхневу перевірку", - говорить юрист.

Право на огляд мають лише визначені законом органи, зокрема Нацполіція, СБУ та інші силові структури, як передбачено статтями 264 КУпАП і 34 закону "Про Національну поліцію".

Якщо охоронець наполягає на тому, щоб ви відкрити сумку або залишили речі, адвокат радить спокійно відмовитися, посилаючись на закон, і за необхідності звернутися до поліції або залишити скаргу на адміністрацію закладу.