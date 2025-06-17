Заставляют показать сумку в магазине? Адвокат объяснил, почему это незаконно

По словам юриста, если охранник настаивает или применяет физическую силу, следует фиксировать действия на камеру, вызвать полицию и по возможности привлечь свидетелей. Также он отмечает, что, оставляя вещи в камере хранения, покупатель не заключает официальный договор хранения, поэтому супермаркет не несет ответственности за потерю или кражу вещей.

"Таким образом, статьи 950, 951 Гражданского кодекса Украины, регламентирующие ответственность хранителя за утрату (недостачу) или повреждение вещи, а также возмещение убытков, причиненных поклажедателю, в данном случае не подлежат применению", - отмечает адвокат.

Могут ли охранники осматривать вещи

Булименко подчеркивает, что охрана не имеет права осуществлять личный досмотр или осмотр вещей покупателя, даже если сработала сигнализация. Они могут лишь предложить проверить записи с камер видеонаблюдения.

"В случае, если при выходе из магазина сработала антикражная система и охранник требует предъявить для осмотра личные вещи и фискальный чек, ему следует вежливо посоветовать воспользоваться возможностью просмотра видео с камер видеонаблюдения магазина, а также напомнить о том, что законодательство не наделяет его полномочиями проводить личный досмотр и досмотр вещей, а также поверхностную проверку", - говорит юрист.

Право на досмотр имеют только определенные законом органы, в частности Нацполиция, СБУ и другие силовые структуры, как предусмотрено статьями 264 КУоАП и 34 закона "О Национальной полиции".

Если охранник настаивает на том, чтобы вы открыть сумку или оставили вещи, адвокат советует спокойно отказаться, ссылаясь на закон, и при необходимости обратиться в полицию или оставить жалобу на администрацию заведения.