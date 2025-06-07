Конфлікт через заборону? Адвокат пояснив, чи можна фотографувати товар у магазині

Інколи продавці, охоронці або ж навіть власники магазинів чи супермаркетів в Україні намагаються заборонити покупцям фотографувати той чи інший товар. Однак чи мають вони на це право - знають не всі.

Докладніше про те, чи можна фотографувати товар у магазині в цілому, а також в яких випадках цього краще не робити, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Чи можна фотографувати товар у магазині

Експерт нагадав, що стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію - усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір).

Водночас, за словами Буліменка, здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах:

національної безпеки;

територіальної цілісності;

громадського порядку.

"З метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя", - уточнив адвокат.

Крім того, статтею 50 Конституції кожному громадянину гарантується право вільного доступу та поширення інформації:

про стан довкілля;

про якість харчових продуктів;

про якість предметів побуту.

"Така інформація ніким не може бути засекречена. Таким чином, фотографування товару може бути однією з форм реалізації права особи на інформацію про якість харчових продуктів", - наголосив магістр права.

Коли право на фотографування може бути обмежене

Буліменко наголосив, що, зважаючи на все вищесказане:

законодавчої заборони фотографувати товар у супермаркеті не існує ;

; будь-яка вимога магазину припинити таке фотографування є незаконною.

"Але право фотографувати товар у супермаркеті може бути обмежене", - визнав він.

Як приклад адвокат навів ситуації, коли фотографування може призвести: