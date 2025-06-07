Конфлікт через заборону? Адвокат пояснив, чи можна фотографувати товар у магазині
Інколи продавці, охоронці або ж навіть власники магазинів чи супермаркетів в Україні намагаються заборонити покупцям фотографувати той чи інший товар. Однак чи мають вони на це право - знають не всі.
Докладніше про те, чи можна фотографувати товар у магазині в цілому, а також в яких випадках цього краще не робити, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Чи можна фотографувати товар у магазині
Експерт нагадав, що стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію - усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір).
Водночас, за словами Буліменка, здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах:
- національної безпеки;
- територіальної цілісності;
- громадського порядку.
"З метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя", - уточнив адвокат.
Крім того, статтею 50 Конституції кожному громадянину гарантується право вільного доступу та поширення інформації:
- про стан довкілля;
- про якість харчових продуктів;
- про якість предметів побуту.
"Така інформація ніким не може бути засекречена. Таким чином, фотографування товару може бути однією з форм реалізації права особи на інформацію про якість харчових продуктів", - наголосив магістр права.
Коли право на фотографування може бути обмежене
Буліменко наголосив, що, зважаючи на все вищесказане:
- законодавчої заборони фотографувати товар у супермаркеті не існує;
- будь-яка вимога магазину припинити таке фотографування є незаконною.
"Але право фотографувати товар у супермаркеті може бути обмежене", - визнав він.
Як приклад адвокат навів ситуації, коли фотографування може призвести:
- до збирання персональних даних фізичних осіб без їх згоди (що заборонено частиною 6 статті 6 закону України "Про захист персональних даних");
- до зйомки фізичних осіб без їх згоди (що заборонено статтею 307 Цивільного кодексу України).
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