Військовий злочин: РФ вивезла 15 дітей з Миколаївщини до Анапи, справа вже в суді

Росіяни силоміць вивезли до Анапи дітей зі спецшколи в Миколаївській області. Злочин зафіксовано під час окупації села Новопетрівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора в Facebook.

Дітям довелось пройти шлях від рідної школи через окупований Крим до РФ.

"Замість уроків і безпечного дитинства озброєні військові, заборона рідної мови та примус співати гімн країни-агресора", - йдеться у повідомленні ОГП.

Зазначимо, що мова йде про дітей, більшість з яких позбавлені батьківського піклування. Також серед постраждалих двоє сиріт, а двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини. Ще одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

З перших днів окупації російські військові регулярно навідувалися до школи для перевірки наявності та кількості дітей. Директорка закладу почала бити тривогу і шукати шляхи евакуації підопічних на підконтрольну Україні територію. Однак ворог про це дізнався та перешкодив плану з вивезення дітей.

"Наступного дня близько двадцяти озброєних військових РФ примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, у глиб окупованої території, де вони перебували три місяці", - йдеться у повідомленні.

Фото: військовим РФ допомагали місцеві колаборанти (Facebook ОГП)

Потім колаборанти, погрожуючи насильством, організували переправляння дітей до річкового вокзалу Херсону, далі човном до м. Олешки, а звідти автобусом через Крим до Джанкоя. Там маленьких українців зустріли представники окупаційних "органів влади" та їхні силовики. Того ж дня їх привезли потягом до Анапи Краснодарського краю.

Дітей щодня примушували співати російський гімн і брати участь у заходах, де нав'язували пропагандистські погляди. Спілкуватися українською мовою та користуватися рідною символікою заборонялось.

Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною.

Українським правоохоронцям та волонтерам вдалось забрати дітей з Анапи - їх влаштували у безпечні місця за кордоном. Усиновлена дитина нині перебуває у США разом з опікунами.

Дії окупантів щодо дітей є грубим порушенням Женевської конвенції та воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом

В ОГП кажуть, що зібрали докази по цій справі для використання у національних судах та міжнародних інституціях. Обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт скеровано до суду.