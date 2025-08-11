ua en ru
Военное преступление: РФ вывезла 15 детей из Николаевщины в Анапу, дело уже в суде

Николаевская область, Понедельник 11 августа 2025 14:30
Фото: россияне похитили 15 детей во время оккупации Новопетровки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне насильно вывезли в Анапу детей из спецшколы в Николаевской области. Преступление зафиксировано во время оккупации села Новопетровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Facebook.

Детям пришлось пройти путь от родной школы через оккупированный Крым в РФ.

"Вместо уроков и безопасного детства вооруженные военные, запрет родного языка и принуждение петь гимн страны-агрессора", - говорится в сообщении ОГП.

Отметим, что речь идет о детях, большинство из которых лишены родительской опеки. Также среди пострадавших двое сирот, а двое попали в учреждение в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Еще один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.

С первых дней оккупации российские военные регулярно наведывались в школу для проверки наличия и количества детей. Директор заведения начала бить тревогу и искать пути эвакуации подопечных на подконтрольную Украине территорию. Однако враг об этом узнал и помешал плану по вывозу детей.

"На следующий день около двадцати вооруженных военных РФ принудительно перевезли детей вместе с директором и ее мужем в поселок Степановка Херсонской области, вглубь оккупированной территории, где они находились три месяца", - говорится в сообщении.

Фото: военным РФ помогали местные коллаборационисты (Facebook ОГП)

Затем коллаборационисты, угрожая насилием, организовали переправку детей до речного вокзала Херсона, далее на лодке к г. Алешки, а оттуда автобусом через Крым до Джанкоя. Там маленьких украинцев встретили представители оккупационных "органов власти" и их силовики. В тот же день их привезли поездом в Анапу Краснодарского края.

Детей ежедневно заставляли петь российский гимн и участвовать в мероприятиях, где навязывали пропагандистские взгляды. Общаться на украинском языке и пользоваться родной символикой запрещалось.

Следствие установило, что никаких объективных оснований для "эвакуации" не было. Дети не нуждались в медицинской помощи или дополнительном обследовании, в школе было бомбоубежище, запасы продуктов, лекарств и средств гигиены, а ситуация в населенном пункте оставалась стабильной.

Украинским правоохранителям и волонтерам удалось забрать детей из Анапы - их устроили в безопасные места за рубежом. Усыновленный ребенок сейчас находится в США вместе с опекунами.

Действия оккупантов в отношении детей являются грубым нарушением Женевской конвенции и военным преступлением согласно международному гуманитарному праву

В ОГП говорят, что собрали доказательства по этому делу для использования в национальных судах и международных институтах. Обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт направлен в суд.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Недавно удалось вернуть на Родину еще одну группу детей.

Также сообщалось о схеме вывоза детей из Херсона в Россию, которую разоблачила СБУ и прокуратура.

