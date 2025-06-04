"Змушений відповісти": Путін поскаржився Трампу через удари СБУ по літаках

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили удари СБУ по стратегічній авіації РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.
"Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин", - написав Трамп.
За його словами, вони обговорили "напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами".
"Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми", - заявив Трамп.
Окрім того, політики обговорили Іран та ядерну зброю країни.
"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і в цьому питанні, я вважаю, ми зійшлися в думках. Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти в якнайшвидшому вирішенні цього питання. Я вважаю, що Іран затягує прийняття рішення з цього дуже важливого питання, а нам потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни", - написав президент США.
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну історичну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, які ворог використовує для ударів по українській території.
Спочатку ЗМІ писали про те, що Україна нібито попереджала США про майбутню атаку на стратегічну авіацію Росії. Однак пізніше ця заява була спростована.
А прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських безпілотників на Росію в неділю, вона сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей".
"Президент (Трамп - ред.) хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", - сказала Левітт.
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