"Вынужден ответить": Путин пожаловался Трампу из-за ударов СБУ по самолетам

"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут", - написал Трамп.

По его словам, они обсудили "нападение Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие нападения, которые осуществлялись обеими сторонами".

"Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", - заявил Трамп.

Кроме того, политики обсудили Иран и ядерное оружие страны.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и в этом вопросе, я считаю, мы сошлись во мнениях. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки", - написал президент США.