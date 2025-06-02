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У Білому домі озвучили реакцію Трампа на удари СБУ по літаках РФ

Понеділок 02 червня 2025 20:59
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У Білому домі озвучили реакцію Трампа на удари СБУ по літаках РФ Фото: Керолайн Левітт (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилась за столом переговорів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських безпілотників на Росію в неділю, вона сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей".

"Президент (Трамп - ред.) хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", - сказала Левітт.

Спецоперація СБУ

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

В СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

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