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Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"

Фото: Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря" (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ABC.

За словами міністра, Україна вже проводить дослідження та розробки дронів, які можуть боротися з іншими безпілотниками.

"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться у лютому чи березні", - зазначив Федоров.

Крім того, він розповів, що Україна закупила близько 1400 безпілотників для розвідки, нагляду за полем бою та рекогносцювання. Наступний крок, за словами міністра, – оснащення армії ударними безпілотниками.

Він уточнив, що йдеться як про дрони-камікадзе, так і про ударні. Частина їх розробляються в Україні.

Федоров підкреслив, що в майбутньому місій із ударними безпілотниками побільшає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові отримали нові ударні дрони Punisher. У ЗСУ розповіли, як працюють ці безпілотники.

Крім того, ми писали, що український безпілотник Shark пройшов модернізацію. Компанія розробник показала оновлений дрон.

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