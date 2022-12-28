RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"

Фото: Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух" (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

По словам министра, Украина уже проводит исследования и разработки дронов, которые могут бороться с другими беспилотниками.

"Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте", - отметил Федоров.

Кроме того, он рассказал, что Украина закупила около 1400 беспилотников для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки. Следующий шаг, по словам министра, - оснащение армии ударными беспилотниками.

Он уточнил, что речь идет как о дронах-камикадзе, так и об ударных. Часть из них разрабатываются в Украине.

Федоров подчеркнул, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили новые ударные дроны Punisher. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

Кроме того, мы писали, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВСУВойна в Украине