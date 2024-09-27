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Зможуть заїжджати не на всі вулиці: в Івано-Франківську по-новому програмуватимуть електросамокати

Фото: Електросамокати в Івано-Франківську (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Івано-Франківську центральну вулицю закриють для прокатних самокатів – транспорт запрограмують так, щоб він не міг заїжджати на вулицю Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на етер ТРК "Вежа".

Пішохідну зону вулиці Незалежності в Івано-Франківську, відому як "стометрівка", повністю закриють для прокатних електросамокатів. Завдяки перепрограмуванню цих двоколісних, заїхати туди стане неможливо

Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що також визначать інші локації, де будуть введені суворі обмеження для електросамокатів. Зокрема, це стосуватиметься місць з великою кількістю пішоходів, таких як парк Шевченка та міське озеро. Міська влада також підготує звернення до Кабінету Міністрів для встановлення чітких правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів.

Планується, що поліція проводитиме в місті профілактичні заходи, особливо щодо дітей на самокатах та випадків, коли ними користуються кілька осіб одночасно. Заходи спрямовані на підвищення безпеки пішоходів та врегулювання використання електротранспорту в місті.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні на законодавчому рівні хочуть врегулювати керування електросамокатами. Чинне законодавство, ухвалене на початку минулого року, на жаль, досі не вирішує всіх проблем, необхідних для забезпечення безпечного використання цього транспорту як для водіїв електросамокатів, так і для інших учасників дорожнього руху, включаючи пішоходів.

Нагадаємо, незважаючи на те, що в Україні ще не встановлені чіткі правила для водіїв електросамокатів, патрульна поліція надала важливі рекомендації для їх безпечного використання. Оскільки електросамокати прирівнюються до транспортних засобів, їхній рух по тротуарах та велосипедних доріжках заборонено.

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Івано-Франківськсамокати