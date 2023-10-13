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Зможуть влучати в рухому ціль. У США модернізували ракети для HIMARS

Фото: HIMARS (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Компанія Lockheed Martin, яка виготовляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, анонсувала їх модернізацію, яка дозволить влучати в рухомі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defense Post.

Як розповіли у компанії, було проведено тестування 

HIMARS в Україні

HIMARS досить часто використовують українські військові для завдання ударів по ворожих позиціях росіян на фронті. Зокрема, ЗСУ вдало застосовують РСЗВ HIMARS у тактиці "стріляй та біжи". Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

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