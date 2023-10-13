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Смогут попадать в движущуюся цель. В США модернизировали ракеты для HIMARS

Фото: HIMARS (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Компания Lockheed Martin, производящая ракетную систему залпового огня HIMARS, анонсировала их модернизацию, которая позволит попадать в движущиеся цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defense Post.

Как рассказали в компании, было проведено тестирование

HIMARS в Украине

HIMARS довольно часто используют украинские военные для нанесения ударов по враждебным позициям россиян на фронте. В частности, ВСУ удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике "стреляй и беги". Именно ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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