Смогут попадать в движущуюся цель. В США модернизировали ракеты для HIMARS

Как рассказали в компании, было проведено тестирование

HIMARS в Украине

HIMARS довольно часто используют украинские военные для нанесения ударов по враждебным позициям россиян на фронте. В частности, ВСУ удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике "стреляй и беги". Именно ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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