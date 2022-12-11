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Зможе кібератакувати першою. Японія готує нову стратегію цифрової безпеки

Фото: Японія готує нову стратегію кібербезпеки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія готує нову стратегію кібербезпеки, яка передбачає застосування превентивних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Уряд Японії має намір удосконалити стратегію національної кібербезпеки, яка в ряді випадків включатиме можливість вживання превентивних заходів. За чинними законами Японія може вживати заходів у відповідь у кіберпросторі тільки після оголошення надзвичайного стану на загальнонаціональному рівні, яке потребує втручання та національних сил оборони.

Новий проект пропонує спростити застосування заходів у відповідь проти кіберзагроз щодо Японії. Наприклад, пропонується здійснювати контроль за тими, хто вже робив спроби кібератак на японські ресурси в інтернеті, і у разі виявлення нових ризиків з їхнього боку завдавати по таких кіберзлочинцям превентивного удару їх власними методами, наприклад, кібератакою.

Раніше ми писали, що Японія запровадила цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, але сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2", буде виключено з обмежень, йдеться у заяві уряду.

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КібератакаЯпонія