Змій Горинич жив у Києві? В яких печерах міг "ховатись" казковий монстр

Казка про Микиту (Кирила) Кожум'яку відома з дитинства багатьом українцям. Однак де саме в Києві міг жити легендарний монстр Змій Горинич - знають не всі.
Докладніше про те, в яких саме печерах міг жити, за переказами, Змій Горинич, розповіли в інтерв'ю РБК-Україна завідувач сектора "Музей Кирилівська церква" Національного заповідника "Софія Київська" Андрій Петренко та старша наукова співробітниця Марина Проніна.
У Подільському районі столиці (на вулиці Олени Теліги) розташована одна з найдавніших і найзагадковіших святинь Києва - Кирилівська церква.
Зведена у середині XII століття, вона пережила монгольську навалу, століття занепаду та радянське безбожництво, проте зберегла у собі дух давньої Русі.
Неподалік височить не менш унікальний Свято-Кирилівський чоловічий монастир, який приховує спільні з нею давні таємниці не лише у своїх стінах, але й під землею.
Експерти розповіли, що під час реставраційних робіт у ХІХ ст. у вівтарній частині Кирилівської церкви виявили тріщину, в якій були:
"Дослідники вважають, що це мощі когось з місцевих святих - була традиція вкладання їх у стіни храму", - уточнив Петренко.
За його словами, існує переказ, буцімто там - у печерах - жив монах Кирило.
"Можливо його кістки були замуровані у церкві. Під час реставрації їх вилучили й де вони зараз вже невідомо", - визнав фахівець.
Тим часом Проніна повідомила, що під підлогою церкви зберігається 21 поховання.
Одне з найвідоміших серед них - упокоєння родини Тупталів, з яких походив відомий митрополит Димитрій Ростовський.
Саме він після прийняття у Кирилівському монастирі чернечого постригу впродовж років написав "Житія святих" (корпус творів, яким донині користується Православна Церква).
"Під підлогою цього храму є й інші поховання. Але доступу до них нема, підземелля забетоноване", - додала співробітниця заповідника.
За її словами, те саме і з монастирськими печерами, які простягаються звідти "десь по 5 км у сторони".
"Вони - найдавніші в Києві", - наголосила Проніна.
Згідно з народними переказами, саме у цих печерах міг жити колись легендарний Змій Горинич.
"Ходили легенди, що щороку Змій вимагав від киян молодика чи молодицю. Одного разу прийшла черга до доньки князя й кияни пішли просити допомогу до Кирила Кожум'яки, який жив неподалік на Подолі", - розповіла фахівець.
Вона нагадала, що Кожум’яка був дуже сильний, тому здолав Горинича.
"Той згинув, але перед тим голосно застогнав. Тому й одна з найдавніших річок Київської області отримала назву Стугна", - підсумувала науковець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому "вік" Києва - це радянський міф і коли насправді виникла столиця України.
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