Змей Горыныч жил в Киеве? В каких пещерах мог "прятаться" сказочный монстр

Где именно в Киеве мог жить Змей Горыныч

В Подольском районе столицы (на улице Елены Телиги) расположена одна из самых древних и загадочных святынь Киева - Кирилловская церковь.

Возведенная в середине XII века, она пережила монгольское нашествие, века упадка и советское безбожие, однако сохранила в себе дух древней Руси.

Неподалеку возвышается не менее уникальный Свято-Кирилловский мужской монастырь, который скрывает общие с ней древние тайны не только в своих стенах, но и под землей.

Месторасположение Кирилловской церкви и монастыря (скриншот: google.com/maps)

Эксперты рассказали, что во время реставрационных работ в XIX в. в алтарной части Кирилловской церкви обнаружили трещину, в которой были:

фрагменты мужских костей;

кусок монашеской одежды.

"Исследователи считают, что это мощи кого-то из местных святых - была традиция вкладывания их в стены храма", - уточнил Петренко.

По его словам, существует предание, будто там - в пещерах - жил монах Кирилл.

"Возможно его кости были замурованы в церкви. Во время реставрации их изъяли и где они сейчас уже неизвестно", - признал специалист.

Кирилловская церковь в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Тем временем Пронина сообщила, что под полом церкви хранится 21 захоронение.

Одно из самых известных среди них - упокоение семьи Тупталов, из которых происходил известный митрополит Димитрий Ростовский.

Именно он после принятия в Кирилловском монастыре монашеского пострига в течение лет написал "Жития святых" (корпус произведений, которым по сей день пользуется Православная Церковь).

"Под полом этого храма есть и другие захоронения. Но доступа к ним нет, подземелье забетонировано", - добавила сотрудница заповедника.

Тайный ход в стене церкви (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По ее словам, то же самое и с монастырскими пещерами, которые простираются оттуда "где-то по 5 км в стороны".

"Они - самые древние в Киеве", - подчеркнула Пронина.

Согласно народным преданиям, именно в этих пещерах мог жить когда-то легендарный Змей Горыныч.

"Ходили легенды, что ежегодно Змей требовал от киевлян молодого мужчину или молодую женщину. Однажды пришла очередь дочери князя и киевляне пошли просить помощи к Кириллу Кожемяке, который жил неподалеку на Подоле", - рассказала специалист.

Она напомнила, что Кожемяка был очень силен, поэтому одолел Горыныча.

"Тот погиб, но перед тем громко застонал. Поэтому и одна из древнейших рек Киевской области получила название Стугна", - подытожила ученый.