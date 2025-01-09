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Зміцнення безпеки та глобальні події: Зеленський розповів про зустріч з Мелоні

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Італії Джорджа Мелоні (Офіс президента України)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму провів зустріч з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Сторони, зокрема, обговорили зміцнення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в соцмережі X.

"Серед ключових тем нашої розмови - зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі", - розповів Зеленський.

Він подякував Італії та італійському народу за непохитну підтримку України.

Також Зеленський наголосив, що разом можна наблизити справедливий мир і зміцнити колективні позиції.

Поїздка Зеленського до Італії

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину, де він брав участь у зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Одразу після цього глава української держави вирушив до Італії, де провів зустріч із прем'єром Джорджею Мелоні.

Також на завтра, 10 січня, у Зеленського запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

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Володимир ЗеленськийІталія