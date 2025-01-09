Зміцнення безпеки та глобальні події: Зеленський розповів про зустріч з Мелоні

Поїздка Зеленського до Італії

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину, де він брав участь у зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Одразу після цього глава української держави вирушив до Італії, де провів зустріч із прем'єром Джорджею Мелоні.

Також на завтра, 10 січня, у Зеленського запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

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