Зміцнення безпеки та глобальні події: Зеленський розповів про зустріч з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму провів зустріч з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Сторони, зокрема, обговорили зміцнення безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в соцмережі X.
"Серед ключових тем нашої розмови - зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі", - розповів Зеленський.
Він подякував Італії та італійському народу за непохитну підтримку України.
Також Зеленський наголосив, що разом можна наблизити справедливий мир і зміцнити колективні позиції.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину, де він брав участь у зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
Одразу після цього глава української держави вирушив до Італії, де провів зустріч із прем'єром Джорджею Мелоні.
Також на завтра, 10 січня, у Зеленського запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
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