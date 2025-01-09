Укрепление безопасности и глобальные события: Зеленский рассказал о встрече с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Рим провел встречу с премьером Италии Джорджей Мелони. Стороны, в частности, обсудили укрепление безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в соцсети X.
"Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме", - рассказал Зеленский.
Он поблагодарил Италию и итальянский народ за непоколебимую поддержку Украины.
Также Зеленский подчеркнул, что вместе можно приблизить справедливый мир и укрепить коллективные позиции.
Напомним, сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию, где он принимал участие во встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Сразу после этого глава украинского государства отправился в Италию, где провел встречу с премьером Джорджей Мелони.
Также на завтра, 10 января, у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.
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