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Укрепление безопасности и глобальные события: Зеленский рассказал о встрече с Мелони

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Рим провел встречу с премьером Италии Джорджей Мелони. Стороны, в частности, обсудили укрепление безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в соцсети X.

"Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме", - рассказал Зеленский. 

Он поблагодарил Италию и итальянский народ за непоколебимую поддержку Украины. 

Также Зеленский подчеркнул, что вместе можно приблизить справедливый мир и укрепить коллективные позиции. 

Поездка Зеленского в Италию

Напомним, сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию, где он принимал участие во встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Сразу после этого глава украинского государства отправился в Италию, где провел встречу с премьером Джорджей Мелони.

Также на завтра, 10 января, у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

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Владимир ЗеленскийИталия