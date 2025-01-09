Зеленський сьогодні зустрінеться з Мелоні в Римі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, відвідає Італію. Він проведе кілька зустрічей, зокрема з прем'єром Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

За даними видання, главу української держави очікують у палаці Палаццо Кіджі (офіційна резиденція прем'єра Італії) о 19:30 за місцевим часом (20:30 за київським).

Також ANSA уточнює, що завтра, 10 січня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським) Зеленський має зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою в його резиденції.

Оновлено 19:05

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів у коментарі РБК-Україна, що Зеленський уже прибув до Італії.

Також Никифоров підтвердив, що глава української держави сьогодні проведе зустріч із Мелоні, а завтра - з Маттареллою.

За словами речника, Зеленський планує обговорити в Італії: