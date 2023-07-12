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Зміст навмисно дискредитує Китай, - Пекін різко відреагував на комюніке НАТО

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Середа 12 липня 2023 07:41
Зміст навмисно дискредитує Китай, - Пекін різко відреагував на комюніке НАТО Фото: Китай різко відреагував на зміст комюніке НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пекін різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі, в якому йдеться, що Китайська Народна Республіка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу", - йдеться в комюніке.

Згідно з документом НАТО, Китай використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проектування потужності, зберігаючи при цьому непрозорість щодо своєї стратегії, намірів та військового нарощування

"Зміст комюніке, пов'язаний із Китаєм, ігнорує основні факти, спотворює позицію та політику Китаю та навмисно дискредитує Китай. Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це", - йдеться у заяві місії Китаю в Європі.

Розширення НАТО в Азії

Китай рішуче виступає проти "просування НАТО на схід до Азіатсько-Тихоокеанського регіону" і попередив, що будь-які дії, що загрожують правам Пекіна, матимуть рішучу відповідь.

"Будь-яка дія, яка ставить під загрозу законні права та інтереси Китаю, буде зустрінута рішучою відповіддю", - йдеться у повідомленні.

За даними видання Nikkei Asia, попри консенсус в НАТО щодо необхідності поглиблення взаємодії з індо-тихоокеанськими партнерами, серед країн-членів все ж залишаються розбіжності щодо розширення присутності Альянсу в регіоні.

Джерело видання сверджує, що Північноатлантичний Альянс виключив формулювання щодо створення офісу НАТО в Токіо з підсумкового комюніке.

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