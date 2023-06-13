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Змінюються, але залишаються тими самими. Путін остаточно заплутався в цілях "СВО"

Новость на русском →
Вівторок 13 червня 2023 17:12
Змінюються, але залишаються тими самими. Путін остаточно заплутався в цілях "СВО" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував пояснити цілі так званої "спеціальної військової операції". За його словами вони змінюються, проте в той самий момент залишаються тими ж самими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку приводять російські пропагандистські видання.

"Цілі "спецоперації" змінюються відповідно до поточної ситуації", - йдеться у заяві.

Проте майже одразу Путін додав, що загалом вони (цілі - ред.) залишаються тими самими.

Російський диктатор додав, що для нього і всієї країни вони носять "фундаментальний характер".

Що відомо про цілі так званої "СВО"

Перед початком вторгнення в Україну Путін записав звернення, в якому заявив про початок "спеціальної військової операції". Під час нього російський диктатор повідомив, що армія РФ займатиметься "демілітаризацією" та "денацифікацією" України.

Однак із самого початку всі "цілі" не були досягнуті, армія РФ провалила свій наступ. Путін і низка інших високопоставлених чиновників РФ постійно вигадують нові цілі для продовження ведення війни проти України.

Нещодавно прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. Її плани щодо окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними.

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