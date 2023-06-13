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Меняются, но остаются теми же самыми. Путин окончательно запутался в целях "СВО"

Новина українською →
Вторник 13 июня 2023 17:12
Меняются, но остаются теми же самыми. Путин окончательно запутался в целях "СВО" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин снова попытался объяснить цели так называемой "специальной военной операции". По его словам они меняются, однако в тот же момент остаются теми же самыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое приводят российские пропагандистские издания.

"Цели "спецоперации" меняются в соответствии с текущей ситуацией", - говорится в заявлении.

Однако почти сразу Путин добавил, что в целом они (цели - ред.) остаются теми же.

Российский диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".

Что известно о целях так называемой "СВО"

Перед началом вторжения в Украину Путин записал обращение, в котором заявил о начале "специальной военной операции". Во время него российский диктатор сообщил, что армия РФ будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

Однако с самого начала все "цели" не были достигнуты, армия РФ провалила свое наступление. Путин и ряд других высокопоставленных чиновников РФ постоянно придумывают новые цели для продолжения ведения войны против Украины.

Недавно пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин якобы готов обсуждать варианты достижения целей России другими средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей являются недостижимыми.

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