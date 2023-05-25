Генерал США: Росія не виграє війну проти України, її цілі недосяжні

Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. Її плани щодо окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу .

"Будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів. Але ми розуміємо, що цю війну Росія не виграє. Всі цілі, які ставили перед собою росіяни, розчинилися в повітрі. Можливо, у Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) зараз мета захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі україни - звільнити всі свої окуповані території", - заявив Міллі.

Він уточнив, що зараз на території України кількасот тисяч військ РФ. Тому досягти деокупації можна, але не в найближчій перспективі.

За словами генерала США, битва продовжуватиметься, але у певний момент сторони прийдуть до рішень за столом переговорів. Або все вирішиться на полі бою

При цьому Міллі наголосив, що до настання одного з цих сценаріїв США разом із союзниками продовжать стійко допомагати Україні.

Цілі Росії та України

Варто зауважити, що Кремль постійно змінює свої цілі у війні проти України. Спочатку влада країни-агресора заявляла про "денацифікацію та демілітаризацію" України і мала намір нібито захистити населення східної частини нашої країни.

Нині ж вони вже хочуть убезпечити території РФ від обстрілів та операцій у прикордонних областях, подібних до тієї, яку нещодавно здійснили бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

При цьому офіційні представники України наполягають, що завершення війни можливе лише за повної деокупації територій.