Змінюють ситуацію на фронті. Волонтер розповів, як Starlink використовують військові

Термінали супутникового зв'язку Starlink від компанії Space X Ілона Маска активно використовують військові. Без них зв'язок на передовій був би просто неможливим.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як з’явилися Starlink в Україні та чим вони допомагають фронту ".

Термінали Старлінк дозволяють військовим здійснювати координацію, контролювати оперативну обстановку. Також вони загалом дозволяють захисникам тримати зв'язок в цілому, каже РБК-Україна волонтер та айті-фахівець Святослав Потєєнко.

На самій лінії зіткнення Starlink в основному немає. Натомість їх частіше використовують на невеликій відстані від фронту.

"У окупантів на початку вторгнення була набагато сильніша радіорозвідка і засоби придушення зв'язку. Вони могли доволі легко прослуховувати та визначати місцезнаходження наших військ. Ситуація суттєво змінилася, коли в Україну почали завозити багато різноманітної техніки", – каже він.

Волонтер нагадав, що зараз на офіційному сайті, де продають Старлінки, можна побачити, в яких зонах можна використовувати термінали, а де це не дозволяється. Діаметр кожної такої зони складає 20 кілометрів.

"Це допомагає нам, бо якщо окупанти вкрадуть у наших військових Старлінк і потягнуть із зони його дії, абонентський термінал буде показувати "no service", передати сигнал буде неможливо. Старлінки допомагають тримати зв'язок, і тим самим допомагають тримати наш фронт і відвойовувати наші території", – додає він.

Фото: Завдяки широкосмуговому інтернету, весь світ з жахом спостерігає за тим, які злочини скоює Росія (Getty Images)

За його словами, рівень технологій на цій війні високий, і ці технології – саме на боці України, особливо з моменту, як нам стали активно допомагати західні країни.

"Очевидно, що таке увімкнення і вимкнення сот (де діють термінали – ред.) відбувається на дуже високому рівні, в тісній кооперації всіх сторін – і нашого Міноборони, і Мінцифри, і SpaceX, і Держдепартаменту. При зміні ситуації на фронті області вмикаються дуже швидко: коли звільнили Харківщину, ці території миттєво з'явилися на карті як доступні для зв'язку", – каже волонтер.

Ще одна цінність зв'язку і Старлінків на фронті – в тому, що це допомагає військовим доносити правду світу про те, які злочини скоює Росія в Україні.

"Завдяки широкосмуговому інтернету, весь світ з жахом спостерігає за тим, які злочини скоює Росія. Всі записи катувань, знищення міст – все це прямо зараз допомагає нам знаходити союзників у війні. Завдяки зв'язку і відео з фронту військові віддячують тим, хто в тилу і хто продовжує донатити на армію, щоб наближати нашу перемогу", – впевнений Святослав Потєєнко.