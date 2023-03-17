Інтернет у будь-якій точці світу. Starlink запустила глобальний роумінг
Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, який дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.
"Тепер Starlink пропонує можливість глобального роумінгу для клієнтів, які подорожують у місця, де з'єднання було ненадійним або зовсім недоступним", - йдеться в повідомленні.
Користувачі отримають "високошвидкісний інтернет з низькою затримкою у більшому радіусі". Фактично, система підключатиметься до більшої кількості супутників, що забезпечить безперервне з'єднання.
"Обладнання призначене для стаціонарної установки на вашому автомобілі та стійке до складних умов", - додали в компанії.
Глобальний роумінг коштує 200 доларів на місяць - на 50 доларів дорожче, ніж його регіональний аналог. Глобальний роумінг доступний лише з портативним обладнанням, його вартість - 599 доларів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що SpaceX запустила понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління.
Також раніше ми писали, що американська компанія SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink.
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