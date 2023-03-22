Меняют ситуацию на фронте. Волонтер рассказал, как Starlink используют военные

Терминалы спутниковой связи Starlink от компании Space X Илона Маска активно используют военные. Без них связь на передовой была бы просто невозможна.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как появились Starlink в Украине и чем они помогают фронту ".

Терминалы Старлинк позволяют военным осуществлять координацию, контролировать оперативную обстановку. Также они позволяют защитникам держать связь в целом, говорит в комментарии волонтер и айти-специалист Святослав Потеенко.

На самой линии столкновения Starlink в осноном нет. Их чаще используют на небольшом расстоянии от фронта.

"У оккупантов в начале вторжения была намного сильнее радиоразведка и средства подавления связи. Они могли довольно легко прослушивать и определять местонахождение наших войск. Ситуация существенно изменилась, когда в Украину начали завозить много разнообразной техники", – говорит он.

Волонтер напомнил, что сейчас на официальном сайте, где продают Старлинки, можно увидеть, в каких зонах можно использовать терминалы, а где это нельзя. Диаметр каждой такой зоны составляет 20 километров.

"Это помогает нам, потому что если оккупанты украдут у наших военных Старлинк и потащат из зоны его действия, абонентский терминал будет показывать "no service", передать сигнал будет невозможно. Старлинки держат связь, и тем самым помогают нам держать наш фронт и отвоевывать наши территории", – добавляет он.

Фото: Благодаря широкополосному интернету весь мир с ужасом наблюдает за тем, какие преступления совершает Россия (Getty Images)

По его словам, уровень технологий на этой войне высок, и эти технологии именно на стороне Украины, особенно с момента, как нам стали активно помогать западные страны.

"Очевидно, что такое включение и выключение сот (где действуют терминалы – ред.) происходит на очень высоком уровне, в тесной кооперации всех сторон – и нашего Минобороны, и Минцифры, и SpaceX, и Госдепартамента. При изменении ситуации на фронте области включаются очень сильно быстро: когда освободили Харьковщину, эти территории мгновенно появились на карте как доступные для связи", – говорит волонтер.

Еще одна ценность связи и Старлинков на фронте – в том, что это помогает военным доносить правду миру о том, какие преступления совершает Россия в Украине.

"Благодаря широкополосному интернету весь мир с ужасом наблюдает за тем, какие преступления совершает Россия. Все записи пыток, уничтожение городов – все это прямо сейчас помогает нам находить союзников в войне. Благодаря связи и видео с фронта военные благодарят тех, кто в тыла и кто продолжает донатить на армию, чтобы приближать нашу победу", – уверен Святослав Потеенко.