На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 6 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 7 липня, дощі очікуються у західних та частині центральних областей.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 8 липня, дощі очікуються майже по всій країні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 9 липня, в Україні знову дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 10 липня, знову майже по всій Україні пройдуть невеликі дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, спека в Україні поступово йде на спад. Синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися.