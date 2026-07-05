На смену жаре придут переменная облачность и летние дожди: прогноз погоды на неделю (карты)

Следующая неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 6 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.
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Во вторник, 7 июля, дожди ожидаются в западных и центральных областях.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 8 июля, дожди ожидаются почти по всей стране.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 9 июля, в Украине снова будет дождь.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 10 июля, снова почти по всей Украине пройдут небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, жара в Украине постепенно идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.