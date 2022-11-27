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Змінив думку? Орбан заявив про загрозу з боку РФ та суверенну Україну

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Активний прибічник Росії та кремлівського режиму прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні, наголосивши на загрозі з боку РФ.

Таку заяву Орбан зробив під час конгресу Міжнародного об’єднання християнських демократів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 24.hu.

Голова уряду Угорщини, коментуючи війну в Україні, заявив, що Європа єдина в плані цілей.

"Головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", - сказав Орбан.

При цьому він додав, що між європейськими лідерами точаться дискусії щодо санкцій. За його словами, такі дебати будуть і надалі. Орбан наголосив, що високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють економічну ситуацію у країнах Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, що Орбан неодноразово виступав за зняття санкцій з Росії та закликав, щоб Європа припинила надавати Україні військову допомогу.

Крім того, нещодавно Орбан потрапив у скандал через шарф з картою "Великої Угорщини", куди "додали" частину України та Румунії.

Детальніше про те, чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Виктор ОрбанУгорщинаВійна в УкраїніРосійська Федерація