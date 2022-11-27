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Изменил мнение? Орбан заявил об угрозе со стороны РФ и суверенной Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Активный сторонник России и кремлевского режима премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал нетипичное для него заявление о войне в Украине, отметив об угрозе со стороны РФ.

Такое заявление Орбан сделал во время конгресса Международного объединения христианских демократов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 24.hu.

Глава правительства Венгрии, комментируя войну в Украине, заявил, что Европа едина в плане целей.

"Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", - сказал Орбан.

При этом он добавил, что между европейскими лидерами идут дискуссии по поводу санкций. По его словам, такие дебаты будут и дальше. Орбан подчеркнул, что высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют экономическую ситуацию в странах Центрально-Восточной Европы.

Напомним, что Орбан неоднократно выступал за снятие санкций с России и призывал, чтобы Европа перестала оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, недавно Орбан попал в скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "добавили" часть Украины и Румынии.

Детальнее о том, почему Венгрия помогает России в войне против Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Виктор ОрбанВенгрияВойна в УкраинеРоссийская Федерация