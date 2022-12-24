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Не змінили тактику за 7 років. Між обстрілами Херсона та Маріуполя знайшли схожість

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Херсон, Субота 24 грудня 2022 13:26
Не змінили тактику за 7 років. Між обстрілами Херсона та Маріуполя знайшли схожість Фото: між обстрілами Херсона та Маріуполя знайшли схожість (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Удар росіян в Херсоні був по території ринку. За 7 років росіяни так і не змінили тактику вбивств українців - у 2015 році так само окупанти вже обстріляли Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Абсолютний тригер. В далекому вже 2015 року росіяни на Східному так само били по територіях ринку. Від сотень загиблих тоді врятувало лише не врахування росіянами зміни графіку життя Маріуполя на лінії фронту", - нагадав він.

Однак, як зазначає Андрющенко, тактика Росії щодо вбивства цивільних не змінюється протягом всіх майже 9 років війни.

Обстріл Маріуполя

24 січня 2015 року окупанти обстріляли Маріуполь. Тоді загинули 29 людей, 92 дістали поранення. "Гради" окупантів потрапили прямо до мікрорайону "Східний". Один із снарядів потрапив на територію "Київського ринку".

Обстріл Херсона

24 грудня окупанти обстріляли Херсон. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Пізніше кількість поранених зросла до 35 осіб, кількість загиблих - до 8.

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