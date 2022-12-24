Не поменяли тактику за 7 лет. Между обстрелами Херсона и Мариуполя нашли сходство

Удар россиян в Херсоне был по территории рынка. За 7 лет россияне так и не изменили тактику убийств украинцев - в 2015 году оккупанты так же обстреляли Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Абсолютный триггер. В далеком уже 2015 году россияне на Восточном также били по территориям рынка. От сотен погибших тогда спасло лишь не учет россиян изменения графика жизни Мариуполя на линии фронта", - напомнил он.

Однако, как отмечает Андрющенко, тактика России по убийству гражданских не меняется на протяжении почти 9 лет войны.

Обстрел Мариуполя

24 января 2015 года оккупанты обстреляли Мариуполь. Тогда погибли 29 человек, 92 получили ранения. "Грады" оккупантов попали прямо в микрорайон "Восточный". Один из снарядов попал на территорию "Киевского рынка".

Обстрел Херсона

24 декабря оккупанты обстреляли Херсон. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже количество раненых возросло до 35 человек, а количество погибших - до 8.