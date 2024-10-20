"Сменили прописку". В России признали бегство Черноморского флота из Крыма
Черноморский флот решил покинуть Крым. Основная причина этого, как оказалось - беспилотники ВСУ.
Об этом заявил российский сенатор Дмитрий Рогозин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Рогозин заявил, что Черноморский флот "сменил прописку" из-за беспилотников ВСУ.
"Черноморский флот был вынужден изменить, по сути дела, свою прописку, потому что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", - заявил Рогозин.
Заметим, что еще в июле представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.
В это время начались разговоры о том, что истребители F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты.
Как заявил Командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.