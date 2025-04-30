Змінили прізвище після весілля? Ці документи доведеться оновити якнайшвидше

Які документи потрібно оновити

Згідно зі статтею 36 Сімейного кодексу України, кожен з подружжя може залишити дошлюбне прізвище, взяти прізвище чоловіка або дружини, обрати подвійне прізвище. Після зміни прізвища вам слід подбати про оновлення наступних документів:

Паспорт громадянина України. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу або підрозділу ДМС протягом 30 днів із дати отримання свідоцтва про шлюб. Вам потрібно подати заяву, попередній паспорт та свідоцтво про шлюб. Йог мають виготовити впродовж 20 днів.

Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу або підрозділу ДМС протягом 30 днів із дати отримання свідоцтва про шлюб. Вам потрібно подати заяву, попередній паспорт та свідоцтво про шлюб. Йог мають виготовити впродовж 20 днів. Ідентифікаційний код (ІПН). Для цього потрібно подати копію нового паспорта та свідоцтво про шлюб до податкової інспекції.

Для цього потрібно подати копію нового паспорта та свідоцтво про шлюб до податкової інспекції. Паспорт для виїзду за кордон. Його міняти не обов'язково, однак краще оновити документ для уникнення труднощів під час подорожей.

Його міняти не обов'язково, однак краще оновити документ для уникнення труднощів під час подорожей. Водійське посвідчення можна оновити в сервісному центрі МВС за допомогою паспорта, свідоцтва про шлюб та старого посвідчення. Варто оновити й страховку на автомобіль.

можна оновити в сервісному центрі МВС за допомогою паспорта, свідоцтва про шлюб та старого посвідчення. Варто оновити й страховку на автомобіль. Банківські картки та рахунки. Потрібно оновити дані в банку для правильної ідентифікації. Для того, щоб це зробити потрібно подати новий паспорт, свідоцтво про шлюб і старі картки.

Потрібно оновити дані в банку для правильної ідентифікації. Для того, щоб це зробити потрібно подати новий паспорт, свідоцтво про шлюб і старі картки. Медичні картки та документи в закладах охорони здоров’я для коректної ідентифікації пацієнта.

Зміна прізвища також вимагає актуалізації документів у реєстрах, наприклад, у Державному реєстрі прав на нерухоме майно або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Які документи можна не змінювати

Не потрібно змінювати:

дипломи, атестати, сертифікати про освіту;

свідоцтво про народження;

трудова книжка (із записом про зміну прізвища в палітурці);

правовстановлюючі документи на майно;

чинні договори (купівлі-продажу, оренди тощо).

Однак, при виникненні правовідносин, потрібно буде надати свідоцтво про шлюб як підтвердження зміни прізвища.