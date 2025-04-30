Змінили прізвище після весілля? Ці документи доведеться оновити якнайшвидше

Зміна прізвища після укладення шлюбу в Україні - це особисте рішення кожного з подружжя. Однак важливо пам'ятати, що цей процес вимагає оновлення низки офіційних документів.
Які документи доведеться замінити, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство юстиції України.
Згідно зі статтею 36 Сімейного кодексу України, кожен з подружжя може залишити дошлюбне прізвище, взяти прізвище чоловіка або дружини, обрати подвійне прізвище. Після зміни прізвища вам слід подбати про оновлення наступних документів:
Зміна прізвища також вимагає актуалізації документів у реєстрах, наприклад, у Державному реєстрі прав на нерухоме майно або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Не потрібно змінювати:
Однак, при виникненні правовідносин, потрібно буде надати свідоцтво про шлюб як підтвердження зміни прізвища.
Раніше РБК-Україна писало, коли українцям потрібно обмінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Законодавство не встановлює обов’язкової дати для такої заміни, тому власники паспортів зразка 1994 року можуть обміняти їх на ID-картку за власним бажанням. Проте є випадки, коли заміна є обов’язковою.
Також ми розповідали, що хоча українське законодавство не забороняє ламінування офіційних документів, це може призвести до проблем при їх використанні. Зокрема, ламіновані документи можуть не прийматися нотаріусами, державними органами або прикордонниками, оскільки плівка ускладнює перевірку їх оригінальності та унеможливлює внесення необхідних відміток, таких як апостиль.
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