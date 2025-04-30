Сменили фамилию после свадьбы? Эти документы придется обновить как можно быстрее

Какие документы нужно обновить

Согласно статье 36 Семейного кодекса Украины, каждый из супругов может оставить добрачную фамилию, взять фамилию мужа или жены, выбрать двойную фамилию. После смены фамилии вам следует позаботиться об обновлении следующих документов:

Паспорт гражданина Украины. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или подразделение ГМС в течение 30 дней с даты получения свидетельства о браке. Вам нужно подать заявление, предыдущий паспорт и свидетельство о браке. Его должны изготовить в течение 20 дней.

Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или подразделение ГМС в течение 30 дней с даты получения свидетельства о браке. Вам нужно подать заявление, предыдущий паспорт и свидетельство о браке. Его должны изготовить в течение 20 дней. Идентификационный код (ИНН). Для этого нужно подать копию нового паспорта и свидетельство о браке в налоговую инспекцию.

Для этого нужно подать копию нового паспорта и свидетельство о браке в налоговую инспекцию. Паспорт для выезда за границу. Его менять не обязательно, однако лучше обновить документ во избежание трудностей во время путешествий.

Его менять не обязательно, однако лучше обновить документ во избежание трудностей во время путешествий. Водительское удостоверение можно обновить в сервисном центре МВД с помощью паспорта, свидетельства о браке и старого удостоверения. Стоит обновить и страховку на автомобиль.

можно обновить в сервисном центре МВД с помощью паспорта, свидетельства о браке и старого удостоверения. Стоит обновить и страховку на автомобиль. Банковские карты и счета. Нужно обновить данные в банке для правильной идентификации. Для того, чтобы это сделать нужно подать новый паспорт, свидетельство о браке и старые карточки.

Нужно обновить данные в банке для правильной идентификации. Для того, чтобы это сделать нужно подать новый паспорт, свидетельство о браке и старые карточки. Медицинские карты и документы в учреждениях здравоохранения для корректной идентификации пациента.

Изменение фамилии также требует актуализации документов в реестрах, например, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или в Едином государственном реестре юридических лиц.

Какие документы можно не менять

Не нужно менять:

дипломы, аттестаты, сертификаты об образовании;

свидетельство о рождении;

трудовая книжка (с записью о смене фамилии в переплете);

правоустанавливающие документы на имущество;

действующие договоры (купли-продажи, аренды и т.д.).

Однако, при возникновении правоотношений, нужно будет предоставить свидетельство о браке как подтверждение смены фамилии.