Сменили фамилию после свадьбы? Эти документы придется обновить как можно быстрее

Смена фамилии после заключения брака в Украине - это личное решение каждого из супругов. Однако важно помнить, что этот процесс требует обновления ряда официальных документов.
Какие документы придется заменить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Согласно статье 36 Семейного кодекса Украины, каждый из супругов может оставить добрачную фамилию, взять фамилию мужа или жены, выбрать двойную фамилию. После смены фамилии вам следует позаботиться об обновлении следующих документов:
Изменение фамилии также требует актуализации документов в реестрах, например, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или в Едином государственном реестре юридических лиц.
Не нужно менять:
Однако, при возникновении правоотношений, нужно будет предоставить свидетельство о браке как подтверждение смены фамилии.
Ранее РБК-Украина писало, когда украинцам нужно обменивать паспорт-книжечку на ID-карту. Законодательство не устанавливает обязательной даты для такой замены, поэтому владельцы паспортов образца 1994 года могут обменять их на ID-карту по собственному желанию. Однако есть случаи, когда замена является обязательной.
Также мы рассказывали, что хотя украинское законодательство не запрещает ламинирование официальных документов, это может привести к проблемам при их использовании. В частности, ламинированные документы могут не приниматься нотариусами, государственными органами или пограничниками, поскольку пленка затрудняет проверку их оригинальности и делает невозможным внесение необходимых отметок, таких как апостиль.
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