Визнають недійсними? Експерт пояснив, чи можна ламінувати документи

Багато українців ламінують свідоцтва про народження, шлюб чи інші важливі документи, щоби зберегти їх у хорошому стані. Але така, на перший погляд, безпечна дія може звести нанівець юридичну силу документа.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, які проблеми можуть виникнути через ламінування документів.

Чи забороняє закон ламінувати документи

Законодавство України не містить офіційної заборони на ламінування офіційних документів.

"Однак, слід пам’ятати, що закон вимагає від державних органів, реєстраторів та нотаріусів працювати виключно з оригіналами документів, а наявність на документі плівки-ламінації може викликати проблеми при встановленні оригінальності такого документа", - каже юрист.

Які проблеми можуть виникнути

Що може піти не так:

не поставлять апостиль: на ламіновані документи не можна внести жодних змін або відміток;

проблеми з прикордонниками: є випадки, коли у громадян вимагали пред’явити нела­міновані оригінали;

нотаріуси можуть відмовити у вчиненні нотаріальної дії: якщо ламінування не передбачене законом, нотаріус, швидше за все, не прийме такий документ.

"Нотаріус візьме в роботу лише ті ламіновані документи, ламінування яких передбачено законом. Наприклад, диплом про освіту, свідоцтво про реєстрацію транспорту, пенсійне посвідчення тощо. Те саме стосується документів, які відразу виготовляються з полімеру, наприклад ID-картка. Що стосується інших ламінованих документів нотаріус вимагатиме подання оригінал", - пояснює Буліменко.

Юрист радить дбайливо ставитись до офіційних документів, не допускаючи їх пошкодження або псування. А також уникати ламінування таких документів, аби не виникало проблем, пов’язаних з їх офіційним використанням.