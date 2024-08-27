Штраф за колір машини. В яких випадках можуть покарати водіїв

Хто і як саме може покарати водіїв

За словами експерта, формально зміна кольору транспортного засобу підлягає внесенню у відповідні реєстраційні документи.

Тому у разі виявлення такого порушення, поліцейські "формально можуть його кваліфікувати" за частиною 6 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться про порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу - а саме керування водієм ТЗ, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку.

Таке правопорушення карається накладенням штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що нині становить 850 гривень.

Чи можна оскаржити постанову про накладення штрафу

Адвокат зауважив, що на практиці за останні роки такі прецеденти йому практично невідомі.

"Але потрібно мати на увазі, що, якщо таке сталося, то за наявності підстав (наприклад, колір змінений лише частково, абощо) такі постанови доцільно оскаржувати у судовому порядку", - розповів Володарський.

Він пояснив це тим, що повторне таке порушення впродовж року тягне вже не лише штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (тобто 1700 гривень), а можливо навіть громадські роботи.

"Також можливе оплатне вилучення транспортного засобу", - додав експерт.

Він наголосив: щоб у разі другого конфлікту з поліцейськими з цього приводу порушення не було повторним, у спірних випадках доцільно оскаржувати першу постанову.