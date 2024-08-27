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Штраф за цвет машины. В каких случаях могут наказать водителей

Информация об изменении цвета машины должна быть задокументирована (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Изменение цвета транспортного средства в Украине подлежит внесению в регистрационные документы.

РБК-Украина расспросило адвоката Вадима Володарского, как могут наказать водителей, которые изменили цвет машины, но не внесли данные об этом в соответствующие документы, а также можно ли обжаловать постановление о наложении штрафа.

Кто и как именно может наказать водителей

По словам эксперта, формально изменение цвета транспортного средства подлежит внесению в соответствующие регистрационные документы.

Поэтому в случае выявления такого нарушения, полицейские "формально могут его квалифицировать" по части 6 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет о нарушении правил управления или эксплуатации транспортного средства - а именно управление водителем ТС, не зарегистрированным или не перерегистрированным в Украине в установленном порядке.

Такое правонарушение карается наложением штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 850 гривен.

Можно ли обжаловать постановление о наложении штрафа

Адвокат отметил, что на практике за последние годы подобные прецеденты ему практически неизвестны.

"Но нужно иметь в виду, что, если такое произошло, то при наличии оснований (например, цвет изменен лишь частично или что-либо) такие постановления целесообразно обжаловать в судебном порядке", - рассказал Володарский.

Он объяснил это тем, что повторное такое нарушение в течение года влечет уже не только штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов (то есть 1700 гривен), а возможно даже общественные работы.

"Также возможно возмездное изъятие транспортного средства", - добавил эксперт.

Он подчеркнул: чтобы в случае второго конфликта с полицейскими по этому поводу нарушение не было повторным, в спорных случаях целесообразно оспаривать первое постановление.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто.

Читайте также, почему запрещен тюнинг колес автомобиля.

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