Змінили думку. Скільки українців у Швеції планують повернутися в Україну

Як українським біженцям вдалося інтегруватися у Швеції

Міжнародна Організація з Міграції опублікувала новий звіт про наміри та потреби українських біженців у Швеції. У квітні та травні 2024 року опитали 3451 людей із України і порівняли результати із отриманими у 2023 році.

З'ясувалося, що 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування.

Серед працездатних біженців 88% беруть участь в ринку праці: або мають роботу, або шукають її. До слова, працевлаштовані з них 66%. Торік цей показник був 58%.

Серед основних перешкод для працевлаштування називалися такі:

мовний бар'єр (76%);

відсутність підходящої роботи в районі проживання;

відсутність необхідних кваліфікацій або їх визнання;

дискримінація;

відсутність транспорту до робочого місця;

складно поєднувати догляд за близькими і роботу;

стан здоров'я.

Шведською мовою можуть розмовляти 47% опитаних. Торік такий рівень знання мови був у 26%.

Більше половині респондентів (55%) вистачає коштів на проживання. Основним джерелом грошей для 55% є робота (50% у 2023 році). Для 17% опитаних основне джерело доходу – підтримка з боку влади, 15% грошима допомагає сім'я або друзі.

Близько 44% респондентів проживають в окремому житлі (орендують або придбали квартиру).

Фото: Мітинг у Швеції проти війни в Україні (unsplash.com)

Які плани на повернення в Україну мають українці у Швеції

Згідно з результатами дослідження, тільки 13% українських біженців прагнуть повернутися в Україну, коли це стане безпечно. У 2023 році такий намір мали 28% опитаних.

Тих, хто не визначився щодо повернення, у 2024 році - 24%, тоді як у 2023 році сумнівалися 31% респондентів.

Водночас не хочуть чи не можуть повернутися до України 58% опитаних біженців. У 2023 році таку відповідь давали 37% респондентів.

Бажання залишитися у Швеції в довгостроковій перспективі змінилося у 2024 році в 68% опитних (серед них 72% - чоловіки).

Автори дослідження роблять висновки, що перспективи стабільної роботи, вищі зарплати та кращі соціальні переваги створюють стимул для українців будувати нове життя у Швеції, а не повертатися в Україну, навіть коли закінчиться війна.