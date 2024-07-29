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Изменили мнение. Сколько украинцев в Швеции планируют вернуться в Украину

Фото: Украинцы в Швеции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы активно обустраиваются в Швеции. Две трети трудоспособных украинцев уже нашли работу, а почти половина могут разговаривать на шведском языке.

Какие планы на возвращение у украинских беженцев в Швеции и как они интегрировались, РБК-Украина рассказывает со ссылкой reliefweb.int.

Как украинским беженцам удалось интегрироваться в Швеции

Международная Организация Миграции опубликовала новый отчет о намерениях и потребностях украинских беженцев в Швеции. В апреле и мае 2024 года опросили 3451 человека из Украины и сравнили результаты с полученными в 2023 году.

Выяснилось, что 81% опрошенных не намерены куда-нибудь переезжать со своего нынешнего места жительства, что свидетельствует о стабильности и удовлетворенности условиями пребывания.

Среди трудоспособных беженцев 88% участвуют в рынке труда: или работают, или ищут работу. К слову, трудоустроены из них 66%. В прошлом году этот показатель был 58%.

Среди основных препятствий для трудоустройства назывались следующие:

  • языковой барьер (76%);
  • отсутствие подходящей работы в районе проживания;
  • отсутствие необходимых квалификаций или их признание;
  • дискриминация;
  • отсутствие транспорта до рабочего места;
  • сложно совмещать уход за близкими и работу;
  • состояние здоровья.

На шведском языке могут говорить 47% опрошенных. В прошлом году такой уровень знания языка был у 26%.

Более половине респондентов (55%) хватает средств на проживание. Основным источником денег для 55% является работа (50% в 2023 году). Для 17% опрошенных основным источником дохода является поддержка со стороны властей, 15% деньгами помогает семья или друзья.

Около 44% респондентов проживают в отдельном жилье (арендуют или приобрели квартиру).

Фото: Митинг в Швеции против войны в Украине (unsplash.com)

Какие планы на возвращение в Украину у украинцев в Швеции

Согласно результатам исследования, только 13% украинских беженцев стремятся вернуться в Украину, когда это станет безопасно. В 2023 году такое намерение имели 28% опрошенных.

Не определившихся относительно возвращения в 2024 году - 24%, тогда как в 2023 году сомневались 31% респондентов.

В то же время, не хотят или не могут вернуться в Украину 58% опрошенных беженцев. В 2023 году такой ответ давали 37% респондентов.

Желание остаться в Швеции в долгосрочной перспективе изменилось в 2024 году у 68% опрошенных (среди них 72% - мужчины).

Авторы исследования делают выводы, что перспективы стабильной работы, более высокие зарплаты и лучшие социальные преимущества создают стимул для украинцев строить новую жизнь в Швеции, а не возвращаться в Украину, даже когда закончится война.

Напомним, мы писали, что правительство Швеции расширяет программу поддержки для украинских беженцев. Украинцы смогут раньше зарегистрироваться в реестре населения и получить более высокие выплаты.

Также мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции.

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Швеция