Изменили мнение. Сколько украинцев в Швеции планируют вернуться в Украину

Как украинским беженцам удалось интегрироваться в Швеции

Международная Организация Миграции опубликовала новый отчет о намерениях и потребностях украинских беженцев в Швеции. В апреле и мае 2024 года опросили 3451 человека из Украины и сравнили результаты с полученными в 2023 году.

Выяснилось, что 81% опрошенных не намерены куда-нибудь переезжать со своего нынешнего места жительства, что свидетельствует о стабильности и удовлетворенности условиями пребывания.

Среди трудоспособных беженцев 88% участвуют в рынке труда: или работают, или ищут работу. К слову, трудоустроены из них 66%. В прошлом году этот показатель был 58%.

Среди основных препятствий для трудоустройства назывались следующие:

языковой барьер (76%);

отсутствие подходящей работы в районе проживания;

отсутствие необходимых квалификаций или их признание;

дискриминация;

отсутствие транспорта до рабочего места;

сложно совмещать уход за близкими и работу;

состояние здоровья.

На шведском языке могут говорить 47% опрошенных. В прошлом году такой уровень знания языка был у 26%.

Более половине респондентов (55%) хватает средств на проживание. Основным источником денег для 55% является работа (50% в 2023 году). Для 17% опрошенных основным источником дохода является поддержка со стороны властей, 15% деньгами помогает семья или друзья.

Около 44% респондентов проживают в отдельном жилье (арендуют или приобрели квартиру).

Фото: Митинг в Швеции против войны в Украине (unsplash.com)

Какие планы на возвращение в Украину у украинцев в Швеции

Согласно результатам исследования, только 13% украинских беженцев стремятся вернуться в Украину, когда это станет безопасно. В 2023 году такое намерение имели 28% опрошенных.

Не определившихся относительно возвращения в 2024 году - 24%, тогда как в 2023 году сомневались 31% респондентов.

В то же время, не хотят или не могут вернуться в Украину 58% опрошенных беженцев. В 2023 году такой ответ давали 37% респондентов.

Желание остаться в Швеции в долгосрочной перспективе изменилось в 2024 году у 68% опрошенных (среди них 72% - мужчины).

Авторы исследования делают выводы, что перспективы стабильной работы, более высокие зарплаты и лучшие социальные преимущества создают стимул для украинцев строить новую жизнь в Швеции, а не возвращаться в Украину, даже когда закончится война.