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У країні ЄС покращать умови для українських біженців: деталі

Швеція, Стокгольм, Вівторок 07 травня 2024 11:15
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У країні ЄС покращать умови для українських біженців: деталі Фото: Українці у Швеції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Швеції готується розширити програму підтримки для українських біженців. Українці зможуть раніше зареєструватися у реєстрі населення та отримати вищі виплати.

Про це заявила міністр міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на sverigesradio.se.

Уряд Швеції представив зміни до законодавства щодо покращення соціальних умов для українських біженців з 1 листопада. Зареєструватися до реєстру населення можна буде через 12 місяців перебування у країні. За чинними правилами, українці мають прожити у Швеції 3 роки, щоб бути включеними до реєстру населення та отримати номер соціального страхування.

Українці, які зареєстровані у Швеції, матимуть право на медичне та стоматологічне обслуговування, на виплати, якщо перебувають вдома з хворими дітьми або у відпустці по догляду за дитиною. Також біженці зможуть отримати ідентифікаційний номер банку.

На 1 листопада 2024 року у країні будуть зареєстровані близько 33 тис. українців, що дасть їм право на допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Це також дасть право на більші виплати. Якщо зараз українські біженці отримують від Міграційного агентства Швеції виплати у розмірі 71 шведська крона на день (6 євро), то з осені можна буде отримувати 308 шведських крон (27 євро) на день.

Втім, українські біженці не матимуть права на інші пільги – наприклад, на виплати на дитину чи житлову допомогу. Політики та гуманітарні організації застерігають, що запропонованих заходів недостатньо і багато людей потребуватимуть додаткової допомоги.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами стикаються українські біженці у Швеції. Українці мають значні труднощі з доступом до установ, включаючи лікарні та банки. Через відсутність персонального номера українцям часто відмовляють у послугах.

Також ми розповідали, що у Швеції готуються розширити підтримку українців. Законопроект може набути чинності восени.

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