Змінили банк для пенсії, але гроші не прийшли: ПФУ назвав обов'язковий крок

Відкрити нову картку в іншому банку мало, щоб пенсія почала надходити саме туди. Є один обов'язковий крок, без якого переведення виплати не відбудеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Якщо людина змінила банк або рахунок, вона має сама повідомити про це Пенсійний фонд України (ПФУ). Зробити це можна онлайн через портал ПФУ або особисто в сервісному центрі.
Тобто одразу відкрити картку в новому банку недостатньо - реквізити потрібно передати ПФУ.
Потрібно виконати такі кроки:
Одержувач пенсії може змінити уповноважений банк. Для цього потрібно подати відповідну заяву, це передбачає Порядок №1596.
Повернутися до старого банку теж можна, якщо він і далі залишається уповноваженим для таких виплат.
Людина може отримувати пенсію не через банк, а через пошту, або навпаки.
Нагадаємо, пенсіонери, які живуть на окупованих територіях або щонайменше 183 дні на рік перебувають за кордоном, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня.
Без підтвердження особи виплати можуть зупинити.
Тим часом з 1 жовтня Укрексімбанк перестав обслуговувати виплати Пенсійного фонду.
Тим, хто не змінив реквізити, пенсію автоматично перенаправляють через "Укрпошту".