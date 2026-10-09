Сменили банк для пенсии, но деньги не пришли: ПФУ назвал обязательный шаг

Если человек изменил банк или счет, он должен сам сообщить об этом Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Сделать это можно онлайн через портал ПФУ или лично в центре обслуживания.

То есть сразу открыть карту в новом банке недостаточно - реквизиты нужно передать ПФУ.

Как перевести пенсию на другой банк

Нужно выполнить следующие шаги:

Открыть счет в уполномоченном банке. Получить реквизиты нового счета, в том числе IBAN. Зайти на портал ПФУ. Выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело". Подать заявление о смене выплатных реквизитов. Указать в заявлении новый счет. Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП). Проверьте результат в разделе "Мои обращения".

Можно ли менять банк сколько угодно

Получатель пенсии может сменить уполномоченный банк. Для этого следует подать соответствующее заявление, это предусматривает Порядок №1596.

Вернуться в старый банк тоже можно, если он продолжает уполномоченным для таких выплат.

Человек может получать пенсию не через банк, а через почту или наоборот.

Напомним, пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях или по меньшей мере 183 дня в год находящиеся за границей, должны пройти идентификацию до 31 декабря.

Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.