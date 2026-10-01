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Пенсії через "Укрексімбанк" з 1 жовтня не виплачують: у ПФУ роз'яснили, як отримати гроші

06:30 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Пенсії через "Укрексімбанк" з 1 жовтня не виплачують: у ПФУ роз'яснили, як отримати гроші Ілюстративне фото: як отримати гроші після 1 жовтня на картку (колаж РБК-Україна)
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З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк перестає обслуговувати виплати Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Отримувачам виплат потрібно змінити банківські реквізити. Також можна отримувати гроші через Укрпошту.

Як змінити банк для виплат

Спершу оберіть новий банк з офіційного переліку уповноважених банків. Потім відкрийте в ньому безкоштовний соціальний або пенсійний рахунок і отримайте номер IBAN.

Після цього подайте заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або особисто в сервісному центрі фонду.

Що буде, якщо не змінити реквізити

Виплати не скасовуються, їх нараховуватимуть вчасно. Гроші автоматично перенаправлять через АТ "Укрпошта".

Тим часом у ПФУ нагадали правила збереження доплат при відкритті ФОП. Сама реєстрація ФОП не зменшує майбутню пенсію, бо сплата єдиного соціального внеску формує страховий стаж.

Тих, хто вже отримує пенсію, після реєстрації ФОП вважають працюючими пенсіонерами. Через це можуть змінитися деякі доплати та перерахунки.

Нагадаємо, поновити пенсію можна навіть через 30 років за кордоном, пояснила адвокат Ольга Хомич. За її словами, строків давності для такого поновлення немає.

Якщо людина не підтвердила особу вчасно, виплату призупиняють, а не скасовують остаточно. Після підтвердження гроші поновлять.

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