Змінили банк для пенсії, але гроші не прийшли: ПФУ назвав обов'язковий крок

Відкрити нову картку в іншому банку мало, щоб пенсія почала надходити саме туди. Є один обов'язковий крок, без якого переведення виплати не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Якщо людина змінила банк або рахунок, вона має сама повідомити про це Пенсійний фонд України (ПФУ). Зробити це можна онлайн через портал ПФУ або особисто в сервісному центрі.

Тобто одразу відкрити картку в новому банку недостатньо - реквізити потрібно передати ПФУ.

Як перевести пенсію на інший банк

Потрібно виконати такі кроки:

Відкрити рахунок в уповноваженому банку. Отримати реквізити нового рахунку, зокрема IBAN. Зайти на портал ПФУ. Обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи". Подати заяву на зміну виплатних реквізитів. Вказати в заяві новий рахунок. Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Перевірити результат у розділі "Мої звернення".

Чи можна змінювати банк скільки завгодно

Одержувач пенсії може змінити уповноважений банк. Для цього потрібно подати відповідну заяву, це передбачає Порядок №1596.

Повернутися до старого банку теж можна, якщо він і далі залишається уповноваженим для таких виплат.

Людина може отримувати пенсію не через банк, а через пошту, або навпаки.

Нагадаємо, пенсіонери, які живуть на окупованих територіях або щонайменше 183 дні на рік перебувають за кордоном, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня.

Без підтвердження особи виплати можуть зупинити.